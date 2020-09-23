Лукашенко тайно устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси

Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси. Об этом сообщили в соцсетях.

Несмотря на заверения пресс-службы Лукашенко, в Дворце независимости в Минске состоялась процедура инаугурации.

В интернете даже появилась информация с места событий, где перед Лукашенко сидят чиновники, а сам Александр Григорьевич стоит на трибуне.

Фото где Александр Лукашенко стоит на трибуне:

Как известно, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента, которые, по данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко.

Впрочем, сотни тысяч белорусов не доверяют официальным сведениям и вот уже полтора месяца выходят на протесты, несмотря на избиения, массовые задержания и преследования.

Главный соперник Лукашенко - Светлана Тихановская покинула территорию страны после угроз. Фактически в заложниках у Лукашенко находится ее муж - известный блогер Сергей Тихановский.

Согласно данным ЦИК, Лукашенко на выборах набрал 80% голосов, в то время как Тихановская - 10%. После выборов члены избиркомов признавались, что под давлением центральной власти вносили в протоколы неправдивую информацию и участвовали в фальсификациях.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси перекрыли проспект Независимости для кортежа Лукашенко, в соцсетях заподозрили связь с возможной тайной инаугурацией.