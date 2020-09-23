Для кортежа Лукашенко в Минске перекрыли проспект Независимости: в сети заподозрили тайную инаугурацию

По состоянию на 11 часов утра среды, Проспект Независимости, что находится в Минске перекрыли, сейчас по нему едет кортеж Александра Лукашенко.
Видео очецвидцев в Фейсбуке:
Очевидцы и пользователи соцсетей делились возмущенными высказываниями.
"Крысиная инаугурация?
В центре Минска все перекрыто, по городу только что проехал диктаторский кортеж.
Ко Дворцу Независимости свозят людей, в центре города - перебои с интернетом." - делятся происходящей ситуацией в Телеграм-канале "NEXTA Live".
Также на канале отмечат, что данное действо может быть напрямую связано с предстоящей инаугурацией Александра Лукашенко.
Ранее по информации "РИА" сообщалось, что пресс-секретарь Лукашенко не стала называть дату инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии.