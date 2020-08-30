СМИ: на протесты в Минске вышло более 200 тысяч человек (Видео)

На несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

Как передает корреспондент Радио Свобода, митингующие, проводящие акцию "Марш мира и независимости" подошли к стеле "Минск – город-герой". Рядом со стелой некоторые останавливаются на лужайках, некоторые уже зашли за стелу, головы колонны не видно. Люди кричат: "Пошел прочь! Мы идем на день рождения!". Стелу окружили вооруженные военные.

Часть колонны протестующих направилась ко Дворцу Независимости.

Тем временем силовики усиливают охрану резиденции Лукашенко во Дворце Независимости. Проспект Победы перекрыт ОМОНом и спецтехникой.

Минск сейчас.

Силовики узурпатора-фашиста, как обычно, готовятся избивать народ.

Тот самый народ, которому они обязаны служить. pic.twitter.com/81bieEPUeK — Проф. Преображенский (@prof_preobr) August 30, 2020

Как пишет Tut.by, в сторону Дворца Независимости проехала колонная тяжелой техники. Предположительно — БТР-80.

Силовики, которые находятся у Дворца Независимости, подняли щиты в боевую стойку. Здесь замечены внутренние войска, ОМОН, есть военная техника, в том числе водометы, автозаки.

Протестующие подошли к кордону и скандируют "Сколько стоит совесть?".