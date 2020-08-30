В Минске проходит Марш мира и независимости, есть первые столкновения

Сообщается, что на площади Независимости в Минске - начальной точке марша - с самого утра стоят перекрытия, дежурит милиция, неподалеку - бусы, автозаки и водометы.
Несмотря на это, сообщается, что по проспекту Независимости в разных местах сейчас движутся колонны людей, направляясь к центру, к площади.
Колонны, по данным портала, состоят из тысяч людей.
Также отмечается, что на проспекте Независимости в парке Челюскинцев у колонны с бело-красно-белыми флагами произошла стычка с ОМОНом.
"Люди в черном выбежали из автозака и забрали огромный бело-красно-белый флаг. Задержан как минимум один человек", - пишет портал.
Ситуация в Беларуси
Также сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.