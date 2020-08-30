Скачать
Воскресенье, 30.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Работа школ на карантине: в Минздраве рассказали, кому придется учиться исключительно дистанционно
Работа школ на карантине: в Минздраве рассказали, кому придется учиться исключительно дистанционно
Пандемия COVID-19: в Украине уже более 119 тыс случаев коронавируса
Пандемия COVID-19: в Украине уже более 119 тыс случаев коронавируса
"Украли победу": Редкач заявил о судейском беспределе в бою Постол - Рамирес
"Украли победу": Редкач заявил о судейском беспределе в бою Постол - Рамирес
"Особые приметы" и "Твой ход": кинофестиваль "Молодость" назвал своих лауреатов
Кинофестиваль "Молодость" назвал своих лауреатов

В Минске проходит Марш мира и независимости, есть первые столкновения

В Минске проходит Марш мира и независимости, есть первые столкновения
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В воскресенье минчане и жители других крупных городов собираются на Марш мира и независимости, который должен был начаться в 14:00. Об этом сообщают в TUT.BY.

Сообщается, что на площади Независимости в Минске - начальной точке марша - с самого утра стоят перекрытия, дежурит милиция, неподалеку - бусы, автозаки и водометы.

Несмотря на это, сообщается, что по проспекту Независимости в разных местах сейчас движутся колонны людей, направляясь к центру, к площади.

Колонны, по данным портала, состоят из тысяч людей.

Также отмечается, что на проспекте Независимости в парке Челюскинцев у колонны с бело-красно-белыми флагами произошла стычка с ОМОНом.

"Люди в черном выбежали из автозака и забрали огромный бело-красно-белый флаг. Задержан как минимум один человек", - пишет портал.

Ситуация в Беларуси

Также сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протест, Беларусь, Минск.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 30 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 От чего мы толстеем: лишний вес скрывается в стереотипах
03 Диабет, артрит и катаракта исчезнут: чем так полезны водоросли
04 Нардеп "Слуги народа" о расстреле автобуса под Харьковом: Теракт должен иметь политические последствия
05 Те еще интриганы: топ самых завистливых знаков Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в США: в Портленде застрелили сторонника Трампа (Видео 18+)
Протесты в США: в Портленде застрелили сторонника Трампа (Видео 18+)
Протесты в Берлине: силовики задержали сотни человек
Протесты в Берлине: силовики задержали сотни человек
Австрия призвала Беларусь прекратить преследование журналистов
Австрия призвала Беларусь прекратить преследование журналистов
&quot;Женщинам было отказано&quot;: Эмилия Кларк посетовала на несправедливые условия на съемках &quot;Игры престолов&quot;
"Женщинам было отказано": Эмилия Кларк посетовала на несправедливые условия на съемках "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь