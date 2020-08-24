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В Беларуси задержаны члены президиума Координационного совета

В Беларуси задержаны члены президиума Координационного совета
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову.

В Беларуси правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Об этом говорится на странице Ольги Ковальковой в Facebook.

Сообщается, что члены президиума совета были задержаны возле проходной Минского тракторного завода.

"Они приехали поговорить перед проходной с бастующими рабочими и замом генерального директора по идеологии. Сотрудники ОМОН обвинили их в организации несанкционированного массового мероприятия и увезли автозаком", - говорится в сообщении.

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9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране третью неделю продолжаются протесты и забастовки.  В воскресенье, 23 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил участникам протестов применением армии, в случае "нарушения порядка и спокойствия" возле мемориалов погибшим во Второй мировой войне.

Ранее Лукашенко заявлял, что против Беларуси применяют традиционный сценарий цветных революций, но ситуация особенная тем, что в игру вступили внешние силы.

Также он утверждает, что для координации протестов якобы создан некий "специальный центр под Варшавой".

15 августа Лукашенко распорядился перебросить витебских десантников к западной границе, в Гродно.

На следующий день он выступил на митинге в его поддержку и припугнул собравшихся "чернокожими, желторотыми и белобрысыми" солдатами НАТО.

Отвечая на заявление Лукашенко, пресс-секретарь НАТО отметила, что наращивания группировки сил Альянса в регионе не происходит. 

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Все по теме:

Беларусь, Минск, Александр Лукашенко, Протесты в Беларуси.

Автор:

Телеграф
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