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"Лязг гусениц НАТО": в Альянсе ответили на заявление Лукашенко

"Лязг гусениц НАТО": в Альянсе ответили на заявление Лукашенко
Обновлено 17:44 Сегодня Телеграф Европейская правда
В НАТО ответили на заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о перебрасывании сил Альянса в Восточную Европу.

"НАТО внимательно наблюдает за развитием ситуации в Беларуси. Как отметил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, важно уважать фундаментальные свободы, включая свободу слова и право на мирный протест", - написала пресс-секретарь Альянса Оана Лунджеску у себя в Twitter.

Отвечая на заявление Лукашенко, Лунджеску отметила, что наращивания группировки сил Альянса в регионе не происходит. 

"В регионе не происходит усиление присутствия НАТО. Многонациональное присутствие Альянса в его восточной части не представляет угрозы ни для одной страны. Это присутствие является исключительно оборонительным, пропорциональным и имеет целью предотвращать конфликты и поддерживать мир", - отметила Оана Лунджеску.

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Ранее Лукашенко выступил на митинге в его поддержку и припугнул собравшихся "чернокожими, желторотыми и белобрысыми" солдатами НАТО.

"Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и наша родная Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдём на поводу, мы погибнем как государство и как нация", - заявил он.

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Все по теме:

НАТО, Беларусь, Александр Лукашенко, Оана Лунджеску.

Автор:

Телеграф
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