"Лязг гусениц НАТО": в Альянсе ответили на заявление Лукашенко

"НАТО внимательно наблюдает за развитием ситуации в Беларуси. Как отметил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, важно уважать фундаментальные свободы, включая свободу слова и право на мирный протест", - написала пресс-секретарь Альянса Оана Лунджеску у себя в Twitter.

#NATO is closely monitoring the situation in #Belarus . As Secretary General @jensstoltenberg has said, fundamental freedoms must be respected, including freedom of speech & the right to peaceful protest. 1/2

Отвечая на заявление Лукашенко, Лунджеску отметила, что наращивания группировки сил Альянса в регионе не происходит.

"В регионе не происходит усиление присутствия НАТО. Многонациональное присутствие Альянса в его восточной части не представляет угрозы ни для одной страны. Это присутствие является исключительно оборонительным, пропорциональным и имеет целью предотвращать конфликты и поддерживать мир", - отметила Оана Лунджеску.

There is no #NATO buildup in the region. NATO’s multinational presence in the eastern part of the Alliance is not a threat to any country. It’s strictly defensive, proportionate & designed to prevent conflict & preserve peace. 2/2

— Oana Lungescu (@NATOpress) August 16, 2020