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"Напряженная ситуация на западной границе": Лукашенко направил десантников в Гродно

"Напряженная ситуация на западной границе": Лукашенко направил десантников в Гродно
Обновлено 22:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился перебросить витебских десантников к западной границе, в Гродно.

"То, что происходит на этих территориях (на Западе - ред.) спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно", - заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье, передает Интерфакс.

В Беларуси силы специальных операций включают в себя 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (Брест), 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду (Витебск), 5-ю отдельную бригаду специального назначения (Марьина Горка).

Напомним, Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.

Президенты обсудили урегулирование ситуации в Беларуси и укрепление союзнических отношений.

Также сообщалось, что в Беларуси уже шестой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. 

"Вы у себя порядок наведите": Лукашенко высказался о привлечении международных посредников для урегулирования ситуации в стране

В СМИ появились сообщения, что окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с Россией о возможном бегстве, на случай, если ситуация в стране дойдет до свержения власти.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Гродно.

Автор:

Телеграф
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