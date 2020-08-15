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"Вы у себя порядок наведите": Лукашенко высказался о привлечении международных посредников для урегулирования ситуации в стране

"Вы у себя порядок наведите": Лукашенко высказался о привлечении международных посредников для урегулирования ситуации в стране
Обновлено 18:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Глава Беларуси Александр Лукашенко не собирается вести диалог об урегулировании ситуации в стране при участии международных посредников. Его слова приводит госагентство БелТА.

"За рубежом Беларуси предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство. Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники", - сказал Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны Беларуси в субботу.

"Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - добавил он.

"Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?" - подчеркнул Лукашенко.

Обращаясь к участникам совещания, он сказал: "Ситуацию мы удержим".

"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - полагает Лукашенко.

"Проблемы будут вскоре урегулированы": о чем говорили Лукашенко и Путин

При этом, по его словам, "я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались".

"Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы", - заявил Лукашенко.

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Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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