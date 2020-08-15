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"Проблемы будут вскоре урегулированы": о чем говорили Лукашенко и Путин

"Проблемы будут вскоре урегулированы": о чем говорили Лукашенко и Путин
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф УНН
В Кремле рассказали, о чем говорили президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.

Президенты обсудили урегулирование ситуации в Беларуси и укрепление союзнических отношений, об этом сказано на сайте Кремля.

"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в связи с возвращением накануне в Россию ранее задержанных в Беларусь 32 граждан "дана положительная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу".

"Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", - добавили в Кремле.

Как сообщалось, 29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами. 

Позже силовики заявили, что в Беларуси могут скрываться до 200 боевиков, который прибыли в страну с целью дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. В России отреагировали на заявления Минска и настаивают, что задержанные находились в Беларуси транзитом и требуют их освободить.

5 августа Лукашенко поговорил с Зеленским по телефону. Лидер двух государств обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера". 

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6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию.

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Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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