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В Минске задержали российских боевиков ЧВК Вагнера

В Минске задержали российских боевиков ЧВК Вагнера
16:12 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
Под Минском задержали боевиков, которые привлекли к себе внимание "нехарактерным для русских туристов поведением".

Правоохранительные органы Беларуси под Минском задержали 32 человека, которые являются боевиками ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает белорусское информационное агенство БЕЛТА со ссылкой на МВД страны.

По данным издания, в страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки во время избирательной кампании.

Сообщается, что группа боевиком, которые являются гражданами Российской Федерации, поселилась в одном из санаториев под Минском. Каждый мужчина имел при себе небольшую сумку и общих три больших чемодана.

Отмечается, что приезжие обратили на себя внимания нетипичным для русских туристов поведением. Они приехали в однообразной одежде в стиле "милитари", не употребляли спиртные напитки, старались вести себя прилично и не привлекать внимания. Держались обособленно и небольшими группами проверяли территорию санатория. 

Силовики КГБ Беларуси при поддержке ОМОНа задержали в санатории 32 человека. Еще один был задержан на юге Беларуси.

Как сообщалось, в Беларуси после ареста главного оппонента Лукашено на выборах Виктора Бабарыка, в стране начались протесты и митинги. Правоохранительные органы страны заявляли, что у здания КГБ были задержаны десятки человек, которые якобы пришли подать ходатайство об изменении меры пресечения для Бабарико и его сына.

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Боевики, Минск, ЧВК Вагнера.

Автор:

Телеграф
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