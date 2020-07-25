Выборы в Беларуси: конкуренту Лукашенко сменили обвинение

Арестованному претенденту на пост президента Беларуси изменили одно из обвинений. Бабарико обвиняют в получении взятки "в особо крупных размерах в составе организованной группы".

В Беларуси одному из незарегистрированных претендентов на участие в президентских выборах Виктору Бабарыка, который находится под арестом, изменили одно из выдвинутых ему обвинений.

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на ГПБ.

Отмечается, что прокуратура объявила новый акт, в котором предварительное обвинение в получении взятки переквалифицировали на дачу взятки "в особо крупных размерах в составе организованной группы".

В чем причина такого изменения квалификации, не сообщили.

Кроме того, Бабарыка, бывший глава “Белгазпромбанка”, по-прежнему обвиняется в “уклонении от уплаты налогов” и в “легализации средств, полученных преступным путем”.

Дело против Бабарыка расследует Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси.

Напомним, главный оппозиционный кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника раскритиковали предложение действующего президента страны Александра Лукашенко об изменении конституции страны.