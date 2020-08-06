Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров России и Украины

Сегодня, 6 августа, на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.

Лукашенко отметил, что у него состоялся долгий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает белорусское государственное агенство БЕЛТА.

"Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем", - отметил президент Беларуси.

Глава Беларуси поручил пригласить генпрокуроров соседних стран для решения ситуации.

"Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем (генеральные прокуроры - прим. ред.) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация - на стол. Втроем решите", - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщалось, 29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами.

Позже силовики заявили, что в Беларуси могут скрываться до 200 боевиков, который прибыли в страну с целью дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. В России отреагировали на заявления Минска и настаивают, что задержанные находились в Беларуси транзитом и требуют их освободить.

5 августа Лукашенко поговорил с Зеленским по телефону. Лидер двух государств обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера".