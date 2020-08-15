"Нам не безразлично": в украинской столице вышли поддержать белорусов

В Киеве, на стеклянном пешеходно-велосипедном мосту, соединяющем Владимирскую горку и арку Дружбы народов, прошла акция в поддержку протестов в Беларуси.

Около сотни участников акции образовали на мосту цепь солидарности.

Люди в светлой одежде, с национальными флагами Беларуси и цветами, организаторы также раздают черные ленты и слова песни "Купалинка-Купалинка", которую поют участники.

Люди держат плакаты "Нам не безразлично", "Насильно мил не будешь", "Насилие – признак бессилия", "Когда с нами Бог, кто против нас?", и т.д.

В конце акции участники встали в форме сердца.

Также под посольством Беларуси в Киеве продолжаются акции в поддержку протестующих.

Под посольством Беларуси в Киеве продолжаются акции в поддержку протестующих. pic.twitter.com/q97Wp6yyKk — Сергей из Киева. (@SergUA63) August 15, 2020

Напомним, в Беларуси уже седьмой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. Об этом сообщили на Радио Свобода.