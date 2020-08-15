"Нам не безразлично": в украинской столице вышли поддержать белорусов

Около сотни участников акции образовали на мосту цепь солидарности.
Люди в светлой одежде, с национальными флагами Беларуси и цветами, организаторы также раздают черные ленты и слова песни "Купалинка-Купалинка", которую поют участники.
Люди держат плакаты "Нам не безразлично", "Насильно мил не будешь", "Насилие – признак бессилия", "Когда с нами Бог, кто против нас?", и т.д.
В конце акции участники встали в форме сердца.
Также под посольством Беларуси в Киеве продолжаются акции в поддержку протестующих.
Под посольством Беларуси в Киеве продолжаются акции в поддержку протестующих. pic.twitter.com/q97Wp6yyKk
— Сергей из Киева. (@SergUA63) August 15, 2020
Напомним, в Беларуси уже седьмой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. Об этом сообщили на Радио Свобода.