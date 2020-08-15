Как проходит шестой день протестов в Беларуси

В Беларуси уже шестой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. Об этом сообщили на Радио Свобода.

Представители силовых органов применяют силу против участников мирных протестов, которые проходят по всей стране.

Силовики применяют против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек.

В больницу попали по меньшей мере 250 человек, есть погибшие.

11:35 в Беларуси опять начинаются ненасильственные акции протеста, в частности в Минске утро субботы началось с "цепи солидарности". Об этом сообщает Радио Свобода.

Напомним:

После президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что для нас Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко призывает граждан не выходить на улицы с протестами, а также заявляет, что их используют как "пушечное мясо". По словам главы государства, организаторами этих протестов являются люди из-за рубежа. Об этом сообщили в "БелТА".