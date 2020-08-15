Как проходит шестой день протестов в Беларуси

Представители силовых органов применяют силу против участников мирных протестов, которые проходят по всей стране.
Силовики применяют против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.
С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек.
В больницу попали по меньшей мере 250 человек, есть погибшие.
11:35 в Беларуси опять начинаются ненасильственные акции протеста, в частности в Минске утро субботы началось с "цепи солидарности". Об этом сообщает Радио Свобода.
Напомним:
После президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что для нас Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко призывает граждан не выходить на улицы с протестами, а также заявляет, что их используют как "пушечное мясо". По словам главы государства, организаторами этих протестов являются люди из-за рубежа. Об этом сообщили в "БелТА".