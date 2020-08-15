Ситуация в Беларуси имеет угрозу и для РФ: Лукашенко намерен связаться с Путиным

"Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси.
Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас.
Потому что это уже угроза не только Беларуси", - заявил Лукашенко в субботу.
Его цитирует госагентство БелТА.
"Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак... Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим.
Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - считает Лукашенко.
Напомним, в Беларуси уже шестой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. Об этом сообщили на Радио Свобода.