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Ситуация в Беларуси имеет угрозу и для РФ: Лукашенко намерен связаться с Путиным

Ситуация в Беларуси имеет угрозу и для РФ: Лукашенко намерен связаться с Путиным
Обновлено 12:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что планирует связаться со своим коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию, так как видит в ней угрозу не только Беларуси, но и РФ.

"Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси.

Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас.

Потому что это уже угроза не только Беларуси", - заявил Лукашенко в субботу.

Его цитирует госагентство БелТА.

"Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак... Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим.

Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - считает Лукашенко.

Напомним, в Беларуси уже шестой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. Об этом сообщили на Радио Свобода.

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Все по теме:

Беларусь, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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