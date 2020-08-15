В Москве, на акции у посольства Беларуси задержали человека

Полицейские задержали молодого человека у посольства Беларуси в Москве и вызвала "скорую". Об этом сообщили в ТАСС.

Так, на акцию у посольства собрались около 200 человек.

"Один из участников акции стал на колени у здания посольства. На его лице и одежде была засохшая кровь. Сотрудникам полиции, которые подошли, он сказал, что сегодня ночью его избили у посольства. Полицейские взяли его за руки и за ноги, отнесли в автозак и вызвали ему скорую помощь", - пишут в издании.

Фото и видео с места событий:

вот вам подборка самых ярких плакатов с акции у посольства Беларуси в Москве pic.twitter.com/Ao1MNro3y0 — Sergey Goryashko (@seriozha_s) August 12, 2020

Полиция оттесняет участников акции у белорусского посольства в Москве. Видео: МБХ Медиа pic.twitter.com/kgjC2RnLOm — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 12, 2020

В Москве перед посольством Беларуси проходит акция солидарности. Здание оцеплено полицией, но девушки с белыми шариками и цветами выстроились в цепь напротив. К акции постоянно присоединяются новые участницы, цепочка протянулась до метро "Китай-город", сообщает корреспондент DW pic.twitter.com/mbUdaZgOld — DW на русском (@dw_russian) August 15, 2020

Кстати говоря, я была на акции протеста в Москве. Люди чудо.#ЖывеБеларусь pic.twitter.com/cNvMT5yZOM — Философский Камень (@KamI48741351) August 13, 2020

Добавим, что протестующие собираются у посольства уже седьмой день.

Напомним, Белорусский лидер Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси. Об этом сообщают в агентстве "БЕЛТА".

Также, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что планирует связаться со своим коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию, так как видит в ней угрозу не только Беларуси, но и РФ.

Добавим, что в Беларуси уже шестой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. Об этом сообщили на Радио Свобода.

В Беларуси опять начинаются ненасильственные акции протеста, в частности в Минске утро субботы началось с "цепи солидарности". Об этом сообщает Радио Свобода.