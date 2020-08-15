Скачать
Суббота, 15.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия COVID-19: в Украине уже почти 90 тыс случаев заражения
Эпидемия COVID-19: в Украине уже почти 90 тыс случаев заражения
Как проходит седьмой день протестов в Беларуси
Как проходит седьмой день протестов в Беларуси
"Король лыж" Нортуг угодил в кокаиновый скандал
"Король лыж" Нортуг угодил в кокаиновый скандал
Опубликован первый трейлер психологического фильма "Дьявол навсегда" (Видео)
Опубликован первый трейлер психологического фильма "Дьявол навсегда" (Видео)

В Москве, на акции у посольства Беларуси задержали человека

В Москве, на акции у посольства Беларуси задержали человека
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Полицейские задержали молодого человека у посольства Беларуси в Москве и вызвала "скорую". Об этом сообщили в ТАСС.

Так, на акцию у посольства собрались около 200 человек.

"Один из участников акции стал на колени у здания посольства. На его лице и одежде была засохшая кровь. Сотрудникам полиции, которые подошли, он сказал, что сегодня ночью его избили у посольства. Полицейские взяли его за руки и за ноги, отнесли в автозак и вызвали ему скорую помощь", - пишут в издании. 

Фото и видео с места событий:

Добавим, что протестующие собираются у посольства уже седьмой день.

Напомним, Белорусский лидер Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси. Об этом сообщают в агентстве "БЕЛТА".

Также, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что планирует связаться со своим коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию, так как видит в ней угрозу не только Беларуси, но и РФ.

Добавим, что в Беларуси уже шестой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. Об этом сообщили на Радио Свобода.

В Беларуси опять начинаются ненасильственные акции протеста, в частности в Минске утро субботы началось с "цепи солидарности". Об этом сообщает Радио Свобода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, Беларусь, РФ, Посольство.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона 2:8 Бавария: события матча (Видео)
02 Итоги 14 августа: коронавирус в Украине и не утихающие протесты в Беларуси
03 Какао: как выбрать и кому можно пить без вреда для здоровья
04 Бавария растоптала Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов (Видео)
05 "Показуха": Владимир Остапчук опозорился подарком для своей возлюбленной (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иранское оружейное эмбарго: Совбез ООН отклонил резолюцию США
Иранское оружейное эмбарго: Совбез ООН отклонил резолюцию США
Ситуация в Беларуси: Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Ситуация в Беларуси: Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
Ford готовит новый пикап под названием Maverick (Фото)
Ford готовит новый пикап под названием Maverick (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь