Ситуация в Беларуси: Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

"Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.
Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что планирует связаться со своим коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию, так как видит в ней угрозу не только Беларуси, но и РФ.
Также сообщалось, что в Беларуси уже шестой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. Об этом сообщили на Радио Свобода.
В Беларуси опять начинаются ненасильственные акции протеста, в частности в Минске утро субботы началось с "цепи солидарности". Об этом сообщает Радио Свобода.