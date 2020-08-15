Ситуация в Беларуси: Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Белорусский лидер Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси. Об этом сообщают в агентстве "БЕЛТА".

"Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.

Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что планирует связаться со своим коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию, так как видит в ней угрозу не только Беларуси, но и РФ.

Также сообщалось, что в Беларуси уже шестой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. Об этом сообщили на Радио Свобода.

В Беларуси опять начинаются ненасильственные акции протеста, в частности в Минске утро субботы началось с "цепи солидарности". Об этом сообщает Радио Свобода.