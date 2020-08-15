Латвия, Литва и Эстония призывают Беларусь провести повторные президентские выборы

Главы правительств стран Балтии обратились к властям Беларуси с призывом о проведении повторных президентских выборов.

Как сообщает ERR, сообщение этого содержания появилось на сайте эстонского правительства.

Премьер-министры Эстонии Юри Ратас, Латвии Кришьянис Кариньш и Ратас и Литвы Саулюс Сквернялис выразили обеспокоенность силовым подавлением мирных демонстраций и политическим преследованием оппозиции после выборов президента.

Министры призвали власть Беларуси остановить насилие в отношении протестующих и освободить политзаключенных, в том числе и тех, кто был задержан в ходе протестов.

Они также призвали Беларусь провести свободные и честные президентские выборы с обеспечением прозрачности процедур и привлечением международных наблюдателей.

Кроме того главы правительств Эстонии, Литвы и Латвии обратились к ЕС с призывом рассмотреть возможности введения санкций против лиц, причастных к разгону протестующих.

Они также призвали ЕС "оказать большую поддержку белорусскому гражданскому обществу, поскольку белорусы заслуживают жить в открытом и свободном обществе".

В Беларуси уже седьмой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов.