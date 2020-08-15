Скачать
Суббота, 15.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия COVID-19: в Украине уже почти 90 тыс случаев заражения
Эпидемия COVID-19: в Украине уже почти 90 тыс случаев заражения
Как проходит седьмой день протестов в Беларуси
Как проходит седьмой день протестов в Беларуси
"Король лыж" Нортуг угодил в кокаиновый скандал
"Король лыж" Нортуг угодил в кокаиновый скандал
Опубликован первый трейлер психологического фильма "Дьявол навсегда" (Видео)
Опубликован первый трейлер психологического фильма "Дьявол навсегда" (Видео)

Латвия, Литва и Эстония призывают Беларусь провести повторные президентские выборы

Латвия, Литва и Эстония призывают Беларусь провести повторные президентские выборы
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф Укринформ
Главы правительств стран Балтии обратились к властям Беларуси с призывом о проведении повторных президентских выборов.

Как сообщает ERR, сообщение этого содержания появилось на сайте эстонского правительства. 

Премьер-министры Эстонии Юри Ратас, Латвии Кришьянис Кариньш и Ратас и Литвы Саулюс Сквернялис выразили обеспокоенность силовым подавлением мирных демонстраций и политическим преследованием оппозиции после выборов президента.

Министры призвали власть Беларуси остановить насилие в отношении протестующих и освободить политзаключенных, в том числе и тех, кто был задержан в ходе протестов. 

Они также призвали Беларусь провести свободные и честные президентские выборы с обеспечением прозрачности процедур и привлечением международных наблюдателей. 

Кроме того главы правительств Эстонии, Литвы и Латвии обратились к ЕС с призывом рассмотреть возможности введения санкций против лиц, причастных к разгону протестующих. 

Не высовывайтесь на улицы: Лукашенко обратился к белорусам

Они также призвали ЕС "оказать большую поддержку белорусскому гражданскому обществу, поскольку белорусы заслуживают жить в открытом и свободном обществе". 

В Беларуси уже седьмой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Беларусь, Протесты, Литва, Латвия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона 2:8 Бавария: события матча (Видео)
02 Итоги 14 августа: коронавирус в Украине и не утихающие протесты в Беларуси
03 Какао: как выбрать и кому можно пить без вреда для здоровья
04 Бавария растоптала Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов (Видео)
05 "Показуха": Владимир Остапчук опозорился подарком для своей возлюбленной (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иранское оружейное эмбарго: Совбез ООН отклонил резолюцию США
Иранское оружейное эмбарго: Совбез ООН отклонил резолюцию США
Ситуация в Беларуси: Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Ситуация в Беларуси: Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
Ford готовит новый пикап под названием Maverick (Фото)
Ford готовит новый пикап под названием Maverick (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь