"Будете иметь дело уже не с милицией, а с армией": Министр обороны Беларуси сравнил протестующих с фашистами

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил участникам протестов применением армии, в случае "нарушения порядка и спокойствия" возле мемориалов погибшим во Второй мировой войне.

"В свою последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли. Для нас они (военные мемориалы – ред.) всегда были и остаются священными местами. К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества. Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму", - заявил белорусский военный министр в своем видеообращении, передает TUT.by.

На повышенных тонах он также добавил, что "мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем. Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу защиту и охрану".

И напоследок Хренин предупредил: "В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией".

Судя по тому, что видеообращение было снято на фоне стелы в Минске, речь идет именно о сегодняшней акции "Марш новой Беларуси".

В самом Министерстве обороны пока что эти слова Хренина никак не прокомментировали.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, согласно результатам которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Большое количество граждан не поверили в правдивость результатов голосования и вышли протестовать на улицы, где получили мощный отпор силовиков.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

17 августа объявлена общенациональная забастовка.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".