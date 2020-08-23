Протесты в Беларуси: люди собираются на акцию в Минске (Видео)

В столице Беларуси в 14:00 начинается "Марш Новой Беларуси". Протестующие уже собираются не смотря на дождливую погоду.

Об этом сообщает беларусское издание "Хартия-97".

"Сегодня белорусы выходят на "Марш новой Беларуси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Марш в Минск приехали люди из разных уголков страны.

Минск. На площади Независимости уже собралось несколько тысяч человек. pic.twitter.com/GdVvam6924 — TUT.BY (@tutby) August 23, 2020

Кроме того, люди выходят на центральные площади своих городов.

Минск. Колонна из нескольких сотен человек с бело-красно-белыми флагами движется от парка Челюскинцев в сторону центра. pic.twitter.com/yrXFjZGP27 — TUT.BY (@tutby) August 23, 2020

Как информирует издание, на "Марш новой Беларуси" приехали бастующие шахтеры из Солигорска. Они пойдут с колонной рабочих Минского тракторного завода.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, согласно результатам которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Большое количество граждан не поверили в правдивость результатов голосования и вышли протестовать на улицы, где получили мощный отпор силовиков.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

17 августа объявлена общенациональная забастовка.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".