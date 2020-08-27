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Лукашенко: Налицо дипломатическая война

Лукашенко: Налицо дипломатическая война
12:57 Сегодня Телеграф
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в отношении страны началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне.

Об этом он сказал на совещании в Минске в четверг, 27 августа, пишет БелТА.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что "неустоявшиеся соседи" Беларуси не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство. "Налицо дипломатическая война", - считает он.

Также Лукашенко заявил, что Беларусь сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - заявил он.

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Все по теме:

Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Протесты в Беларуси, Светлана Тихановска.

Автор:

Телеграф
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