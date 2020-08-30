Пандемия COVID-19: в мире умерло более 840 тыс человек

По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.