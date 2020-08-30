Пандемия COVID-19: в мире умерло более 840 тыс человек

По состоянию на утро воскресенья, всего в мире 24 891 294 человек заражены коронавирусом.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в
Ранее, Генштаб Вооруженных сил Украины запланировал сократить число людей, которые подлежат призыву осенью 2020 года.
Также сообщалось, что наводнение, вызванное проливными дождями в Нигере, на этой неделе унесло жизни не менее 45 человек и вынудило более 226 тысяч человек покинуть свои дома.