"Из-за изменений климата, мы никогда не будем застрахованы": масштабные наводнения в Нигере унесли жизни десятков человек

Западный регион страны больше всего пострадал из-за проливных дождей. Река Нигер вышла из берегов, блокировав доступ к столице Ниамей.
Десятки глиняных домов обрушились вдоль реки в районе Киркиссое, огромные площади рисовых полей оказались под водой.
По словам премьера страны Бриги Рафини, такой ситуации не должно было произойти из-за работ по восстановлению речной плотины, проведенных незадолго до сезона дождей.
"Я думал, что столица была в безопасности от наводнения", - сказал он, добавив, что будут предприняты усилия для защиты других находящихся под угрозой территорий.
Премьер-министр предупредил, что с изменением климата "мы никогда не будем застрахованы от наводнений".
По данным Совета министров, с понедельника дожди и наводнения затронули как минимум 25 800 домов.
Нигер, одна из самых засушливых и бедных стран мира. Сильные сезоны дождей обычно длятся два или три месяца в году.