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"Из-за изменений климата, мы никогда не будем застрахованы": масштабные наводнения в Нигере унесли жизни десятков человек

"Из-за изменений климата, мы никогда не будем застрахованы": масштабные наводнения в Нигере унесли жизни десятков человек
Обновлено 22:45 Сб, 29 Август 2020 Телеграф Aljazeera Фото: Твиттер
Наводнение, вызванное проливными дождями в Нигере, на этой неделе унесло жизни не менее 45 человек и вынудило более 226 тысяч человек покинуть свои дома.

Западный регион страны больше всего пострадал из-за проливных дождей. Река Нигер вышла из берегов, блокировав доступ к столице Ниамей.

Десятки глиняных домов обрушились вдоль реки в районе Киркиссое, огромные площади рисовых полей оказались под водой.

По словам премьера страны Бриги Рафини, такой ситуации не должно было произойти из-за работ по восстановлению речной плотины, проведенных незадолго до сезона дождей.

"Я думал, что столица была в безопасности от наводнения", - сказал он, добавив, что будут предприняты усилия для защиты других находящихся под угрозой территорий.

Премьер-министр предупредил, что с изменением климата "мы никогда не будем застрахованы от наводнений".

Поиски продолжаются: жертвами наводнений в Афганистане стали уже 160 человек

По данным Совета министров, с понедельника дожди и наводнения затронули как минимум 25 800 домов.

Нигер, одна из самых засушливых и бедных стран мира. Сильные сезоны дождей обычно длятся два или три месяца в году.

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Все по теме:

Наводнение, Африка, Нигер, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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