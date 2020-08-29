"Из-за изменений климата, мы никогда не будем застрахованы": масштабные наводнения в Нигере унесли жизни десятков человек

Наводнение, вызванное проливными дождями в Нигере, на этой неделе унесло жизни не менее 45 человек и вынудило более 226 тысяч человек покинуть свои дома.

Западный регион страны больше всего пострадал из-за проливных дождей. Река Нигер вышла из берегов, блокировав доступ к столице Ниамей.

Десятки глиняных домов обрушились вдоль реки в районе Киркиссое, огромные площади рисовых полей оказались под водой.

По словам премьера страны Бриги Рафини, такой ситуации не должно было произойти из-за работ по восстановлению речной плотины, проведенных незадолго до сезона дождей.

"Я думал, что столица была в безопасности от наводнения", - сказал он, добавив, что будут предприняты усилия для защиты других находящихся под угрозой территорий.

Премьер-министр предупредил, что с изменением климата "мы никогда не будем застрахованы от наводнений".

По данным Совета министров, с понедельника дожди и наводнения затронули как минимум 25 800 домов.

Нигер, одна из самых засушливых и бедных стран мира. Сильные сезоны дождей обычно длятся два или три месяца в году.