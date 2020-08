Поиски продолжаются: жертвами наводнений в Афганистане стали уже 160 человек

По данным Министерства по борьбе со стихийными бедствиями, тринадцать провинций, в основном на севере страны, пострадали от наводнения.

В Парване, к северу от столицы Кабула, 122 человека погибли и более 140 получили ранения, 15 человек по-прежнему ищут спасатели, передает Национальное телевидение Афганистана (RTA).

Внезапное наводнение обрушилось на Парван ранним утром в среду. Потоком воды разрушено около 500 домов.

122 killed and around 147 injured in flood affected provinces of #Afghanistan. #Parwan province has had the highest number of casualties, with over 100 deaths. State Ministry for Disaster Management says that there are no casualties in 6 of the 13 floods affected provinces. pic.twitter.com/jlJgMvM3IC

