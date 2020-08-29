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За пару дней на севере Афганистана ликвидированы почти полсотни боевиков "Талибана"

За пару дней на севере Афганистана ликвидированы почти полсотни боевиков "Талибана"
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф Синьхуа Фото: Твиттер
После активации операций сил безопасности в провинции Кундуз на севере Афганистана за последние пару дней было ликвидировано по меньшей мере 44 боевика "Талибана".

Согласно сообщению, обнародованном в субботу вооруженными силами страны, в числе ликвидированных боевиков трое местных главарей.  

Генерал Адам Хан Матин добавил, что еще 37 талибов были ранены.

Боевики Талибана, которые действуют в некоторых частях провинции Кундуз со столицей в городе Кундуз, что в 250 км к северу от Кабула, еще не прокомментировали заявление военных.

Согласно отчету Организации Объединенных Наций, опубликованному в июле, за первые шесть месяцев 2020 года в результате эскалации насилия в Афганистане было убито 1282 человека. Еще сотни были ранены.

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Начало долгожданных переговоров между афганским правительством и талибами зашло в тупик, поскольку стороны не могут достичь соглашения относительно освобождения заключенных боевиков, в том числе лиц, обвиняемых в причастности к самым кровавым атакам в Афганистане.

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Афганистан, Талибан.

Автор:

Телеграф
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