Протесты в Минске: в МВД сообщили о 125 задержанных

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости", которая проходит в Минске.

Об этом сообщает Радыё Свабода, которое ведет онлайн-репортаж.

"В Минске к 16:00 в воскресенье, 30 августа, задержаны уже 125 человек за участие в акции протеста", - говорится в сообщении.

Предпринимаются также попытки подсчитать общее количество участников акции, но сделать это затруднительно, поскольку многие улицы в центре города блокированы силовиками. Некоторые эксперты высказывают предположение, что участников может быть не меньше, чем в прошлые два воскресенья, когда было объявлено о 150-200 тысячах протестующих.

Тем временем в столице Беларуси начались проблемы с мобильным интернетом.

Минск у резиденции Лукашенко pic.twitter.com/TNF3uonzWW — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 30, 2020





Напомним, по данным СМИ, на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

Президенты РФ и Беларуси провели телефонный разговор, в котором подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран.