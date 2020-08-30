Протесты в Минске: в МВД сообщили о 125 задержанных

Об этом сообщает Радыё Свабода, которое ведет онлайн-репортаж.
"В Минске к 16:00 в воскресенье, 30 августа, задержаны уже 125 человек за участие в акции протеста", - говорится в сообщении.
Предпринимаются также попытки подсчитать общее количество участников акции, но сделать это затруднительно, поскольку многие улицы в центре города блокированы силовиками. Некоторые эксперты высказывают предположение, что участников может быть не меньше, чем в прошлые два воскресенья, когда было объявлено о 150-200 тысячах протестующих.
Тем временем в столице Беларуси начались проблемы с мобильным интернетом.
Минск у резиденции Лукашенко pic.twitter.com/TNF3uonzWW
— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 30, 2020
Напомним, по данным СМИ, на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
Президенты РФ и Беларуси провели телефонный разговор, в котором подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран.