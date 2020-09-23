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Украина еще не определилась: Европа не признает легитимность Лукашенко после тайной инаугурации
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Украина еще не определилась: Европа не признает легитимность Лукашенко после тайной инаугурации

Украина еще не определилась: Европа не признает легитимность Лукашенко после тайной инаугурации
Обновлено 17:08 Сегодня Телеграф
Представители европейских стран отреагировали на информацию об инаугурации Александра Лукашенко.

Сегодня, 23 сентября в Беларуси состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Республики Беларусь. Ни один иностранный посол не был приглашен на мероприятие.

Большинство европейских дипломатов тут же отреагировали на случившееся. Они обвиняют Лукашенко в нелегитимности и нарушении свободы честных выборов.

Страны, не признающие легитимность Лукашенко:

  • Литва
  • Латвия
  • Эстония
  • Германия
  • Чехия
  • Словакия
  • Дания
  • Польша

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"Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Их результаты не являются легитимными, поэтому сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко также нелегитимна. У белорусского гражданского общества есть полная поддержка Чешской Республики. Белорусы заслуживают свободы", - заявил глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, комментируя действия Александра Лукашенко, заявил, что "он таким образом подтвердил собственную нелегитимность".

"Беларуси нужны свободные и справедливые выборы и демократически избранный президент. Сфальсифицированные выборы должны вести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список Евросоюза", - добавил он.

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина вскоре подготовит официальную позицию относительно тайной инаугурации Александра Лукашенко как президента Беларуси.

Также он напомнил, что позиция Украины очень четкая - выборы в Беларуси »не были свободными, честными или прозрачными".

Напомним, что главная соперница Лукашенко на президентских выборах Тихановская в своем сегодняшнем обращении заявила, что все белорусы понимают, что происходит, а данная попытка признать себя легитимным приведет только к тому, что предыдущие полномочия будут закончены, а новый мандат народ ему не выдал. 

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Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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