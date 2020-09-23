Позор и ошибка истории: лидер белорусской оппозиции Латушко высказался об инаугурации Лукашенко

Сегодня Александр Лукашенко вступил на должность президента Беларуси, лидер оппозиции Павел Латушко поделился своим мнением, касательно произошедшего.

В своем высказывании Латушко обратился к гражданам Беларуси и заявил, что сегодня все белорусы и не только стали свидетелями беспрецедентной ситуации. Уходящий Президент Лукашенко, который продложает убеждать, что набрал более 80 процентов голосов на выборах взял и провел спецоперацию по своей самоинагурации.

"Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников.

Где ликующие граждане?

Где дипломатический корпус?

Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе.

Очевидно, что Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников." - отметил оппозиционер.

Он напомнил, что у Лукашенко был момент для ухода, он но так и не воспольовался ним.

"Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудуют на улицах Беларуси и кучки бюрократов." - заявил Латушко.

"Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира." - добавил опозиционный лидер.

И затем сообщил, что белорусский народ никогда не согласится с фальсификацией и будет требовать новых выборов и после этого призвал граждан начать бессрочную акцию неповиновения.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси.

Этому предшествовало то, что в столице Беларуси перекрыли проспект Независимости для кортежа Лукашенко, в соцсетях заподозрили связь с возможной тайной инаугурацией.