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Плевать на всех или почему Лукашенко так поспешил со своей коронацией

Плевать на всех или почему Лукашенко так поспешил со своей коронацией
12:43 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Инаугурация Александра Лукашенко стала настоящим сюрпризом для подавляющего большинства людей, которые следят за развитием событий в Беларуси. Утром 23 сентября силовики перекрыли проспект Независимости и по нему во Дворец Независимости промчался кортеж Лукашенко. Что это было? Почему в такой тайне, если, по данным ЦИК, на выборах Александр Григорьевич набрал аж 80% голосов? На эти и другие моменты в своей колонке обращает внимание главный редактор сайта "Телеграф" Ярослав Жаренов.

Еще в среду утром пресс-секретарь Лукашенко даже не назвала дату инаугурации, однако уже в 11:40 приглашенные гости из числа придворных чиновников расходились после пседоцеремонии. Полагаю, все они понимали, что это ничто иное, как захват власти. 

Протесты в Беларуси не утихают с дня выборов. Не остановили белорусов ни жуткие избиения и издевательства, ни аресты, ни угрозы увольнения. Лидеров оппозиции методично выдворяли из страны или сажали в тюрьмы. Сейчас на свободе их осталось не так много, но люди все-равно выходят и настаивают на мирном протесте, проведении новых выборов, требуют освобождения политзаключенных. Фантастика! Впрочем, полтора месяца "правоохранители" и просто крепкие парни без опознавательных знаков точечно но постоянно отлавливают зачинщиков протестов (а часто и простых прохожих), демонстрируя силу и жестокость, стараясь напугать граждан своей страны.

Не секрет, что на встрече в Сочи неделю назад Лукашенко договорился с Путиным, что остается президентом Беларуси. По крайней мере пока. Кремлю явно не выгодна революция в Беларуси, даже учитывая благосклонность всех оппонентов Лукашенко и лидеров оппозиции к России. "Дурной пример заразителен", а значит революция не может иметь места. Ведь, посмотрев на белорусов, россияне тоже могут внезапно захотеть сместить своего "царя".

Учитывая скорость и секретность проведения коронации (в диктаторских режимах это так называется), можно сделать следующие выводы:

  • Лукашенко боится, понимая, что никто (кроме Путина) не может дать ему гарантии безопасности

  • Шизофрения и паранойя у кандидата в президенты Беларуси Лукашенко просто зашкаливает. Доказательством тому стают кадры, где тот на вертолете с автоматом облетает Минск вместе со своим несовершеннолетним сыном Колей, который одет в костюм спецназовца.

Лукашенко с автоматом

  • Есть четкая договоренность между Минском и Москвой о совместном подавлении протестов в Беларуси с дальнейшими уступками в вопросе суверенитета со стороны Лукашенко. Речь может идти о возвращении к теме Союзного государства, размещения российских военных на территории РБ, тотальному уходу от даже намеков на европейский вектор и возвращении Беларуси в лоно РФ.

  • Рядовых белорусов ждет тотальная зачистка. Их будут ловить на улицах, в подъездах, забирать прямо из квартир. Некоторые исчезнут бесследно. В этой связи шанс выжить только в одном случае - выход на улицы и жесткий отпор путинско-лукашенсовским силовикам. С "коктейлями Молотова", щитами, оружием и прочим. В ином случае Беларусь ждет волна посадок, эмиграция активного населения и экономический упадок.

  • На дипломатическом фронте важнейшим моментом сейчас является вопрос (не)признания инаугурации Лукашенко. Лидеры европейских стран должны проявить солидарность с народом Беларуси и категорически отказаться называть Лукашенко президентом этой страны. Более того, настаивать на проведении выборов уже без его участия. На США надежды нет - через полтора месяца у Дональда Трампа выборы, он точно не будет ввязываться в эту историю. Слово за Парижем, Берлином, Лондоном. Пекин, смею предположить, встанет на сторону Лукашенко.

Отвечая на ключевой вопрос, почему "инаугурация" прошла именно сейчас, стоит вспомнить, что Лукашенко вовсе не пользуется интернетом, протестов для него не существует. В какой-то момент ему стало просто плевать, как белоурсы в реальности к нему относятся. После 25 лет у власти сложно признаться себе, что на самом деле никто тебя не любит и ты откровенно всех достал. Потому он и делает этот плевок в лицо собственному народу. Дальше мяч на стороне народа - утереться и идти дальше на работу, ожидая, что в любой момент тебя могут увести на Окрестина, или же встать и нанести ответный удар. Так рождается нация. Жыве Беларусь!

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Инаугурация.

Автор:

Телеграф
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