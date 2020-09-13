Протесты в Беларуси: силовики задержали уже 250 человек

В Минске по состоянию на 15:00 воскресенья задержаны уже 250 протестующих.

Об этом сказано на Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

"В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.

По информации МВД, по состоянию на 15 ч. в республике зафиксировано 17 "очагов протестной направленности", общее количество участников которых "не превышает трех тысяч человек".

Минск. Так выглядит с высоты колонна протестующих рядом с ЖК «Каскад». Люди скандируют «Мы здесь власть». pic.twitter.com/xJSuitOR0V — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

Как сообщалось, в Минске в 14:00 начался многолюдный "Марш Героев".

Как сообщалось ранее, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

С тех пор каждые выходные в столице страны проходят массовые акции протеста. Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, было задержано более 10 тыс. человек, несколько человек погибли.