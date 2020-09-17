Железный занавес: Лукашенко закрывает границу с Европой

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о закрытии границ с Западом. Это — железный занавес! Об этом он заявил в своем сообщении в сети.

Выступая на женском "форуме", белорусский диктатор заявил, что границы с Западом будут закрыты - прежде всего с Польшей и Литвой.

Также усилят охрану на границе с Украиной.

С учётом того, что РФ также закрыла границы, Беларусь фактически оказалась за железным занавесом - выехать из страны будет невозможно.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.