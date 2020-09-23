Сегодня он ушел на пенсию: Тихановская отреагировала на коронацию Лукашенко новым видео

Светлана Тихановская дала свой комментарий, касательно попытки инаугурации Александра Лукашенко. Об этом сообщили в Телеграм-канале "Пул-Первой".

По состоянию на сегодня исполняющий обязанности президента Беларуси, Александр Лукашенко тайно провел собственную инаугурацию.

Тихановская в своем обращении заявила, что все белорусы понимают, что происходит, а данная попытка признать себя легитимным приведет только к тому, что предыдущие полномочия будут закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию.

"Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларусским народом. И наша задача сейчас - вместе построить новую Беларусь." - сообщила в своем обращении политик.

Она также заявила, что 2 дня назад провела визит в Брюссель и что европейские страны охотно поддерживают белорусский народ в требованиях остановки насилия и освобождения политзаключенных, а также чесных и прозрачных выборов.

Подчеркнув, что европейские партнеры готовы оказать реальную помощь, посредством инвестиционных пакетов предусмотренных для Беларуси после победы демократии.

Видео обращения Тихановской:

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси.

Этому предшествовало то, что в столице Беларуси перекрыли проспект Независимости для кортежа Лукашенко, в соцсетях заподозрили связь с возможной тайной инаугурацией.