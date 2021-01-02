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Лайки президента не поменяют: в сети бурно обсуждают баттл Лукашенко и Тихановской

Лайки президента не поменяют: в сети бурно обсуждают баттл Лукашенко и Тихановской
15:23 Сегодня Телеграф

Новогодние поздравления Александра Лукашенко и Светланы Тихановской попали в тренды белорусского сегмента YouTube, хотя в сети усомнились в реальных цифрах количества лайков и дизлайков на каждом из роликов.

Поводом для дискуссии стал пост, опубликованный в Twitter-аккаунте "TUT.BY".

"В "трендах" белорусского YouTube сейчас два новогодних поздравления. У одного из них лайков больше, чем дизлайков. У другого — наоборот", - говорится в подписи к скринам со статистикой по двум роликам.

В сети тут же стали комментировать пост, отметив, статистика просмотров никак не изменит ситуацию в Беларуси, ведь "лайки президента не поменяют".

"33 тысячи человек поедут на сутки", "Лукашенко сказал бы что у него под видео 80,23% лайков", "Мы всей компанией смотрели Светлану и даже плакали от умиления. А вот лайк никто не ставил. Так что число просмотров и лайков смело можно умножать в несколько раз", "Лайки за каклету совпадают практически с дизлайми за Лукашенко. То есть лехторальная база каклеты 32-33 тыс. ботов?", "Ну тут только ютуб посадить", "А х**и толку? Лайки президента не поменяют", - комментируют в сети.

Отметим, что в новогоднем ролике Александр Лукашенко обратился к белорусам с просьбой "перевернуть страницу"

.

А Светалана Тихановская предложила "вернуть свой дом".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Беларусь ждут серьезные изменения в 2021 году.

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Все по теме:

Видео, Светлана Тихановская, Александр Лукшенко, новогодние обращения.

Автор:

Телеграф
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