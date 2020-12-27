С Лукашенко что-то случится: Беларусь ждут серьезные изменения в 2021 году

В следующем году Беларусь ждет грандиозная трансформация политического режима.

Об этом "Телеграфу" заявил политолог Андрей Окара.

"Что-то точно случится с Лукашенко. Он явно вышел на финишную прямую. Вопрос лишь в том – когда именно и что случится", - отмечает эксперт.

По его мнению, сейчас белорусская "элита" находится с Лукашенко в общей лодке.

"Ключевые люди которые эти три месяца калечили других (или не мешали этому) уже в какой-то мере связаны с Лукашенко кровью. Причем это в данном случае - не фигура речи. Кровью они повязаны в прямом смысле слова", - говорит Окара.

Таким образом, им придется все ранее случившееся или "вместе выгребать", или же "вместе тонуть".

Больше о прогнозах дальнейшего будущего Беларуси читайте по ссылке: "Пока смерть не разлучит вас": что ждет Лукашенко и смогут ли беларусы добиться его ухода