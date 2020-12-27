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"Пока смерть не разлучит вас": что ждет Лукашенко и смогут ли беларусы добиться его ухода

"Пока смерть не разлучит вас": что ждет Лукашенко и смогут ли беларусы добиться его ухода
08:03 Сегодня Телеграф

США ввели дополнительные санкции против одного человека (замминистра внутренних дел Беларуси Геннадия Казакевича) и четырех учреждений Беларуси (Центральной избирательной комиссии Беларуси, ОМОНа, Директората внутренних дел минского ГУВД и КГБ "Альфа") за нарушения на президентских выборах и подавление мирных протестов. Может ли усиление санкционного давления заставить Александра Лукашенко уйти? Как долго еще может держаться его режим? Чего ждать в 2021 году? Своим мнением с «Телеграфом» поделился политолог Андрей Окара

«Почему-то пришло в голову «пока смерть не разлучит нас». Похоже, так и Лукашенко с президентством, - отмечает Андрей Окара. – Понятно, что обратной дороги для него уже нет. Существовать как до августовских выборов, результаты которых вызвали массовые протесты, он не сможет. Вопрос в том, сколько протянут он и белорусская экономика. Любые санкции, в том числе американские, болезненны, но не смертельны. Для режима Лукашенко смертельно, когда в Беларуси закончатся деньги на тех, кого оппозиция называет «каратели». На силовиков. На сколько этих денег хватит, столько Лукашенко и протянет. Когда деньги закончатся, и он закончится».

Андрей Окара

По мнению политолога, для смены власти пока нажима со стороны оппозиции и народа не достаточно. А с тех, кто верит в серьезные изменения в Конституцию и скорые перевыборы Лукашенко смеется, уверен эксперт. 

Огромную роль играет и помощь России. 

«Критическое влияние на сохранение Лукашенко оказал Кремль, который помог материально (простил огромный долг и не только), политически, силовыми моментами. Недавно белорусская милиция и Росгвардия подписали соглашение о взаимопомощи. Это означает, что росгвардейцы могут быть привлечены к подавлению протестов в Беларуси, - подчеркивает Андрей Окара. - В общем, американские или европейские санкции не станут последней каплей в существовании режима Лукашенко. Мировая изоляция ему привычна. Единственный спаситель (или уничтожитель) – Путин. Но надо понимать, что спасение не может быть бесконечным. Пока в Кремле есть тактическое решение – будем поддерживать Лукашенко. Но могут ведь и передумать». 

Раскола элит, по мнению политолога, в Беларуси сейчас нет. Потому что в «элите» остались те, кому никуда с общей с Лукашенко лодки уже не деться. Или вместе выгребать – или вместе тонуть. 

«Ключевые люди которые эти три месяца калечили других (или не мешали этому) уже в какой-то мере связаны с Лукашенко кровью. Причем это в данном случае - не фигура речи, - акцентирует Андрей Окара. - Кровью они повязаны в прямом смысле слова. Думаю, в 2021 нас всё же ждет грандиозная трансформация политического режима в Беларуси. Что-то точно случится с Лукашенко. Он явно вышел на финишную прямую. Вопрос лишь в том – когда именно и что случится». 

Также Андрей Окара рассказал, отправят ли Лукашенко под трибунал

Путин внедрил своих агентов в белорусскую оппозицию, Лукашенко сдает суверенитет Кремлю, - генерал

Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

США, Россия, Беларусь, Санкции, Протесты, Александр Лукашенко, Андрей Окара.

Автор:

Телеграф
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