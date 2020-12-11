Путин внедрил своих агентов в белорусскую оппозицию, Лукашенко сдает суверенитет Кремлю, - генерал

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Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж проанализировал для «Телеграфа» все более явное скатывание Беларуси в объятия путинской России

«После скандальных результатов августовских выборов и охвативших Беларусь протестов, она находится под мощнейшим политическим, экономическим, информационным влиянием России. К тому же, она плотно опекает белорусские спецслужбы. Влияние это было и раньше, но сейчас оно стало массированным. Практически неприкрытым, – отмечает генерал. – До выборов Лукашенко пытался демонстрировать определенную независимость, что, понятно, не нравилось Кремлю. Но когда появилась явная угроза его режиму, он более активно демонстрирует готовность к интеграции с РФ в рамках путинской идеи о Союзном государстве. И более явно сдает белорусский суверенитет».

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Николай Маломуж подчеркивает, что протестное движение в Беларуси уже ослабло. В данный момент там нет ярких лидеров, единой команды. Всё происходит скорее в рамках уличной демократии – без четких планов, задач, стратегий. Без готовности выдвинуть своих представителей в правительство, парламент, силовые структуры.

«Лукашенко будет пытаться лавировать. Вроде как согласен менять Конституцию. Но будет делать это так, чтобы оставить рычаги управления в своих руках. Через тот же пока еще подконтрольный ему парламент, – поясняет генерал. – Думаю, нас ждет затяжной процесс контролируемых уступок. На фоне которого влияние РФ на Беларусь будет только усиливаться. Причем не только на Лукашенко, но и на оппозицию. Россия уже внедрила туда своих представителей. И будет стараться при любом раскладе получить «свою» власть в Беларуси».

Николай Маломуж

По словам Николай Маломужа, на определенном этапе, когда Россия захватила Крым и часть Донбасса, Лукашенко пытался амортизировать ее жесткую позицию по Украине.

«Были неформальные беседы с представителями Кремля в плане возможного снижения градуса напряженности, особенно военных действий. Лукашенко пытался быть посредником. Тот же «Минск» появился не просто так… Но теперь Александр Григорьевич считает, что Украина является площадкой проведения действий против него. Говорит, что наша страна работает против него под эгидой Запада. Чуть ли не центры подготовки «повстанцев» тут есть. В общем, настрой негативный, - подчеркивает генерал. - И в итоге мы получаем более широкий фронт против Украины. Вокруг нас сжимается пояс нестабильности. Увы, но Беларусь стала его частью».

Политолог Андрей Окара уверяет, что Лукашенко может предстать перед трибуналом.

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Все по теме:

Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Николай Маломуж.

Автор:

Телеграф
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