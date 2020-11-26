Лукашенко окончательно прогнулся под Кремль, Беларусь может признать Крым российским, - эксперт

В четверг, 26 ноября, посла Украины в Беларуси Игоря Кизима вызвали в МИД этой республики, где вручили ноту и выразили протест. Официальной причиной такого дипломатического шага якобы стали акции возле зданий беларусских дипведомств в Украине.
"Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников Посольства и членов их семей", - говорится в информации МИД Беларуси относительно разговора с украинским послом.
Эксперт-международник Игорь Соловей в комментарии "Телеграфу" дал свою оценку действиям Минска и озвучил не очень утешительный прогноз.
"Появление такого заявление подтверждает опасения, что Лукашенко окончательно прогнулся под Россию, а его команда последовательно взяла курс на разрыв отношений с европейскими соседями. Симптоматично, что заявление МИД Беларуси появилось в момент визита в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вручение ноты украинскому послу можно расценивать как реверанс беларусской власти Москве - сигнал того, что теперь они преданы Кремлю в том числе в вопросах Украины", - говорит Игорь Соловей.
Эксперт добавил: "Не удивлюсь, если скоро Минск признает Крым российским - это станет последним гвоздем в крышке гроба самостоятельной белорусской государственной политики".
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Автор: Ярослав Жаренов