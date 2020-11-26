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Лукашенко окончательно прогнулся под Кремль, Беларусь может признать Крым российским, - эксперт

Лукашенко окончательно прогнулся под Кремль, Беларусь может признать Крым российским, - эксперт
17:49 Сегодня Телеграф

В четверг, 26 ноября, посла Украины в Беларуси Игоря Кизима вызвали в МИД этой республики, где вручили ноту и выразили протест. Официальной причиной такого дипломатического шага якобы стали акции возле зданий беларусских дипведомств в Украине.

"Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников Посольства и членов их семей", - говорится в информации МИД Беларуси относительно разговора с украинским послом.

Эксперт-международник Игорь Соловей в комментарии "Телеграфу" дал свою оценку действиям Минска и озвучил не очень утешительный прогноз.

"Появление такого заявление подтверждает опасения, что Лукашенко окончательно прогнулся под Россию, а его команда последовательно взяла курс на разрыв отношений с европейскими соседями. Симптоматично, что заявление МИД Беларуси появилось в момент визита в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вручение ноты украинскому послу можно расценивать как реверанс беларусской власти Москве - сигнал того, что теперь они преданы Кремлю в том числе в вопросах Украины", - говорит Игорь Соловей.

Игорь Соловей

Эксперт добавил: "Не удивлюсь, если скоро Минск признает Крым российским - это станет последним гвоздем в крышке гроба самостоятельной белорусской государственной политики".

Как известно:

  • 9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК, Александр Лукашенко победил с результатом более 80%. После этого страну накрыла волна протестов, которая продолжается до сих пор. Активистов и мирных протестующих жестоко избивали и пытали;
  • Инаугурация Лукашенко прошла в закрытом формате, ее даже не показали на телевидении;
  • В ответ на это Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси;

Facepalm: Кулеба отреагировал на заявление Лукашенко о центре спецслужб США в Киеве

 Автор: Ярослав Жаренов

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Все по теме:

Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Игорь Кизим, Игорь Соловей.

Автор:

Телеграф
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