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Путин хочет убрать Лукашенко: кого Кремль видит лидером Беларуси

Путин хочет убрать Лукашенко: кого Кремль видит лидером Беларуси
Обновлено 18:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент России Владимир Путин не захочет видеть на посту президента Беларуси Светлану Тихановскую или другого человека, который придет ко власти путем революции. 

Об этом рассказал российский политтехнолог Станислав Белковский в эфире канала "Украина 24". 

Он отмечает, что Путин действительно не любит Лукашенко, однако вряд ли стоит за происходящими в стране протестами. 

"Здесь есть совпадение интересов, но в то же время Путин не хочет видеть лидером Беларуси, например, Светлану Тихановскую или подчиниться воле белорусской революции", - сказал Белковский. 

По его словам, Путин не любит революции и правительства, которые приходят ко власти на волне революций. 

Вместо того, по мнению эксперта, для РФ было бы выгодно поставить на пост премьера страны российского бизнесмена белорусского происхождения Дмитрия Мазепина, возглавляющего холдинг "Уралкалий". 

"Он родился и учился в Минске и воспринимается как посредник между Лукашенко и бизнес-кругами России", - отметил Белковский, подчеркнув, что Мазепин также является неформальным представителем Кремля на переговорах с Минском по экономическим и безнес-вопросам.

Как сообщалось ранее, лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская не думает, что Кремль прибегнет к военному вторжению в ее страну. 

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Все по теме:

Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Станислав Белковский, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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