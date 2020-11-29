Тихановская объявила о желании встретиться с Путиным и оценила возможность введения российских войск в Беларусь

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сомневается, что Россия будет прибегать к военному вторжению в охваченную протестами Беларусь.

Об этом она заявила в интервью "Радіо Свобода".

"Режим Лукашенко уже зашатался и очень сильно, вот-вот упадет. Но я очень сомневаюсь в таком вторжении. Потому что нет необходимости. У нас никоим образом не идет речь о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека – против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас абсолютно мирная революция, против кого какие войска вводить?" - отметила Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции на данный момент не видит активной поддержки со стороны Кремля режима Александра Лукашенко. Она отметила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По словам Тихановской, оппоненты Лукашенко стремятся быть в контакте с Россией как важным государством-соседом.

Напомним, что Александр Лукашенко говорит, что более не будет "работать президентом Беларуси" после принятия новой конституции.