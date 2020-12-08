Трибунал для Лукашенко вполне вероятен, а вот с Путиным будет сложнее, - политолог

В Евросоюзе не исключают Международный трибунал по ситуации в Беларуси. Под него могут попасть все, причастные к насилию против участников акций протеста, продолжающихся с августа 2020 года, когда на президентских выборах Александр Лукашенко якобы получил более 80% голосов. Почему это возможно – и почему чего-то подобного до сих пор нет в отношении России, которая давно заслуживает такого трибунала? Своим мнением с «Телеграфом» поделился политолог Андрей Окара.

«В Беларуси это всё происходит в очень концентрированном виде. В одном месте - и очень вопиюще. С человеческими жертвами, на глазах всего мира. Цинично, тупо... Так что трибунал вполне вероятен. Речь идет о нарушении базовых норм прав человека (свобода слова, свобода протестов и т.д.). К тому же, Лукашенко давно в мировой изоляции. Отношение к нему - как к изгою, – поясняет политолог. – А по поводу Путина – всё не так однозначно. В Крыму обошлось без жертв, на Донбассе «ихтамнет». Плюс - мир его боится. Как и России – ядерной державы - в целом. Потому, если говорить о российской агрессии против Украины, дальше каких-то весьма относительных санкций дело не идет».

К тому же, отмечает Андрей Окара, в случае с российско-украинским конфликтом коллективный Запад считает, что еще можно использовать другие правовые механизмы, чтобы как-то повлиять на ситуацию. К примеру, не все возможности, связанные с Будапештским меморандумом, исчерпаны.

«Но главное - Россию многие боятся, а для некоторых она является источником определенных преференций. И пока есть возможность как-то иначе повлиять на ситуацию, будут пытаться это сделать… К тому же, многие видят, что Запад «кинул» Украину. И продолжает это делать. Почему в Крыму не стреляли? Потому что Обама тогда очень-очень просил этого не делать, на Украину тогда очень сильно давили… По факту это было «кидание» Украины. А всякая помощь потом была – не вовремя и не в том объеме, какой должна была быть», – считает эксперт.

Заявление первого президента Украины, главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, что официальный Киев может предложить западным партнерам отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, политолог считает несерьезным.

«Вряд ли Кравчук имеет влияние на тех, кто может это сделать, – говорит Андрей Окара. – К тому же, такой шаг создает много проблем для мировой финансово-экономической системы. Которая и так находится сейчас не в лучшем состоянии».

Напомним, ранее заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010) Игорь Романенко рассказал «Телеграфу», что опыт Армении и Беларуси показал новую опасность для Украины.

Автор: Андрей Питонов