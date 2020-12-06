Кравчук пригрозил России новыми проблемами из-за Донбасса

Если украинская сторона не будет видеть прогресса в переговорном процессе по Донбассу, она может потребовать отключения РФ от международной расчетной системы SWIFT.

Такое мнение выразил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук во время эфира телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, ситуация получит свою оценку до конца декабря и, вероятнее всего эта затянувшаяся "переговорная пауза" может стать "началом нового стандарта понимания ситуации, поисков новых влияний и предложений о давлении на агрессора".

"Если РФ не хочет договориться дипломатическим политическим путем, мы должны сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через общее давление мирового сообщества и Украины", - заявил политик.

Напомним, что политический обозреватель Сергей Розенбаум напомнил, что у Зеленского осталась неделя, чтобы закончить войну на Донбассе.