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Кравчук назвал главное условие обмена пленных по формуле "всех на всех"

Кравчук назвал главное условие обмена пленных по формуле "всех на всех"
18:51 Сегодня Телеграф фото: Корреспондент

Россия, которая ранее заявляла о срыве обмена пленными в этом году, даже не предоставила список удерживаемых лиц.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, бывший президент Украины Леонид Кравчук.

"Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решения и желания, это нереально, потому что украинская сторона решила все  вопросы, связанные с обменом. Список из 11 человек мы давно уже передали, теперь ждем все время встречного списка, но, к сожалению, такого нет", - объяснил задержку проведения обмена пленными, который уже стал традиционным в канун новогодних праздников.

По мнению экс-президента, это главная причина того, что не только декабрьский обмен сейчас находится "под угрозой" - в таком случае об обмене "всех на всех" на данный момент говорить вообще не приходится.

"На последнем заседании мы обратились к ОРДЛО и России помочь или сделать шаги для решения вопроса. Если мы этот вопрос сегодня решим, то следующий вопрос "всех на всех" станет реальным, а если нет – то он не решится", - сказал Кравчук.

Отметим, что причиной отказа от проведения очередного обмена пленными в ОРДЛО называют, якобы отсутствие договоренностей между российской и украинской стороной по процедуре снятия юридических претензий с тех, кого боевики хотели бы обменять. 

Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее Леонид Кравчук признал, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира в Украине.

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Все по теме:

Леонид Кравчук, Россия, Донбасс, Обмен пленными, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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