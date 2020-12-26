Стало известно, сколько "тонн" оружия нашли на украинской границе

В пятницу, 25 декабря, Александр Лукашенко рассказал о задержании террористов, которые "везли тоннами оружие через Украину" и организовывали теракты в Беларуси.

Однако "тоннами" оружия на белорусско-украинской границе оказались всего 48 единиц, 10 из которых везли из Беларуси.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии УП.

"Как и в предыдущие разы, так и в этот раз, никакой информации от смежной стороны Государственная пограничная служба Украины по линии погранично-представительского аппарата не получала", - говорит он.

Демченко отмечает, что белорусская сторона любит озвучивать тему контрабанды оружия, что якобы перемещается из Украины. При этом еще ни разу они не предоставляли доказательств правдивости этих слов.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что среди этих 48 единиц оружия большинство является пневматическим, охотничьим или холодным.