В МИД ответили на слова Лукашенко о поставках оружия из Украины

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова Александр Лукашенко о задержании террористической группировки, якобы перевозившей оружие из Украины.

Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко "Интерфаксу".

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко", - сказал он.

По его словам, заявления о внешнем вмешательстве и "мантра об оружии из Украины" является частью политики Лукашенко по запугиванию собственного народа.

Также Николенко добавил, что Украина не является врагом Беларуси и осуждает терроризм в любом его проявлении.

Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил о задержании группы Автуховича, которая якобы "тоннами везла оружие через Украину", а также готовили теракты по всей Беларуси.

Из-за операции по их задержанию, по его словам, пришлось перекрыть всю границу с Украиной.