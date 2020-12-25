Тоннами везли оружие через Украину: Лукашенко заявил о поимке опасной банды

В пятницу, 25 декабря, Александр Лукашенко заявил о задержании террористической, участники которой "везли тоннами оружие через Украину" и готовили теракты в Беларуси.

Об этом он рассказал во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину, - рассказал Лукашенко. - И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был…"

По его словам, преступники также готовили теракты по всей Беларуси.

"Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Слава богу, что задержали", - сказал Александр Лукашенко.

Также он добавил, что из-за этой операции Беларусь закрыла границу с Украиной.

"…Закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет", - уточнил Лукашенко.

Отметим, 8 декабря белорусское гостелевидение сообщило, что в Гродненской области силовики задержали группу террористов, которые уже совершили поджог дома милиционера, подрыв автомобиля и другие преступления.

Как сообщал "Телеграф". ранее Лукашенко заявил о вмешательстве в дела Беларуси со стороны Украины.

Также Россия обвинила Украину в "дестабилизации ситуации в Беларуси". Так, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял о сотнях экстремистах, якобы подготовленных в Украине для дестабилизации ситуации внутри страны.