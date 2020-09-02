Лавров: Ситуацию в Беларуси дестабилизируют "200 экстремистов, подготовленных в Украине"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о сотнях экстремистах, якобы подготовленных в Украине для дестабилизации ситуации в Беларуси. Их целью "является раскачивание ситуации в республике и перевод мирных протестов в горячую фазу".
Об этом он заявил на брифинге после переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.
Более того, по его словам, в Украине находятся лагеря якобы подготовки таких экстремистов, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях.
"Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С-14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси", - заявил он.
Лавров считает, что спецслужбы РФ и Беларуси должны этим заниматься более предметно.
"По нашим оценкам, порядка двухсот экстремистов натренированных на украинской территории сейчас находятся в Республике Беларусь", - заявил он.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.
С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".