Выборы и протесты в Беларуси: страны Балтии ввели персональные санкции

Балтийские страны, Литва, Латвия и Эстония, стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
Об этом сообщают пресс-службы Министерств иностранных дел стран.
В частности, белорусским чиновникам запрещено въезжать в страны Балтии. При этом в дальнейшем санкционный список может быть расширен.
Санкции вводятся против чиновников, которые ответственны за возможную фальсификацию результатов выборов и силовой разгон демонстрантов в Беларуси. Кроме Александра Лукашенко в список вошли:
Отметим, ранее все три балтийские страны заявили о непризнании результатов выборов в Беларуси, а также осудили применение силы против участников акций протеста.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".
В Кремле заявили, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран.