Выборы и протесты в Беларуси: страны Балтии ввели персональные санкции

Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении 30 чиновников из Беларуси. Среди них и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Балтийские страны, Литва, Латвия и Эстония, стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Об этом сообщают пресс-службы Министерств иностранных дел стран.

В частности, белорусским чиновникам запрещено въезжать в страны Балтии. При этом в дальнейшем санкционный список может быть расширен.

Санкции вводятся против чиновников, которые ответственны за возможную фальсификацию результатов выборов и силовой разгон демонстрантов в Беларуси. Кроме Александра Лукашенко в список вошли:

Виктор Лукашенко;

Игорь Сергеенко;

Максим Рыженков;

Ольга Чуприс;

Дмитрий Крутой;

Геннадий Богдан;

Лидия Ермошина;

Вадим Ипатов;

Елена Дмухайло;

Светлана Кацубо;

Игорь Плышевский;

Олег Слижевский;

Ирина Целиковец;

Андрей Равков;

Валерий Вакульчик;

Иван Тертель;

Иван Носкевич;

Алексей Волков;

Сергей Аземша;

Андрей Смаль;

Александр Конюк;

Юрий Караев;

Геннадий Казакевич;

Александр Барсуков;

Сергей Хоменко;

Юрий Назаренко;

Роман Мельник;

Олег Шаблыко;

Иван Кубраков.

Отметим, ранее все три балтийские страны заявили о непризнании результатов выборов в Беларуси, а также осудили применение силы против участников акций протеста.