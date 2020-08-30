Кремль: Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве в ближайшие недели

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.
Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Путин "тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения".
Ситуация в Беларуси
Также сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.