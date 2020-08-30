Кремль: Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве в ближайшие недели

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.