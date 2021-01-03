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Могут ли Россию и Беларусь отключить от SWIFT? Прогноз Вадима Иосуба

Могут ли Россию и Беларусь отключить от SWIFT? Прогноз Вадима Иосуба
09:17 Сегодня Телеграф

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук не исключил, что если мы так и не увидим прогресса в переговорном процессе по Донбассу, нужно требовать отключения РФ от международной расчетной системы SWIFT.

Тема отключения от SWIFT Беларуси в ракурсе увеличивающихся санкций против режима Лукашенко – также активно обсуждается. Насколько реален такой ход (касательно и Беларуси, и России)? Против кого его уже применяли? Ситуацию для «Телеграфа» проанализировал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«Нужно понимать, что нет такой процедуры – отключить страну от SWIFT. Подключают не страну, а отдельные банки - по отдельным договорам. И отключают, соответственно, отдельные банки, если есть определенная вина государства. Так, от SWIFT отключали банки Северной Кореи и часть банков Ирана. В этих случаях речь шла о незаконной разработке оружия массового поражения и финансировании международного терроризма. Других причин для отключения от SWIFT пока в истории не было», - отмечает эксперт.

Вадим Иосуб

Учитывая это, вопрос отключения от SWIFT банков Беларуси с ходу снимается, считает Вадим Иосуб.

«Беларусь ни в международном терроризме, ни в разработке оружия массового поражения никто не обвиняет, - поясняет он. – Да, есть много вопросов по поводу прошедших выводов, их фальсификации, насилия к обществу. Но… К SWIFT подключены банки в 220 странах. Думаю, в трети из них есть серьезные нарушения демократии, а то и явная диктатура. Но это никогда не было причиной отключения от SWIFT. Потому в Беларуси эта тема, хоть и активно обсуждалась еще недавно, но уже сходит на нет. Так что теперь обсуждают другие виды санкций».

Что касается РФ, то теоретически вопросы отключения ее банков от SWIFT связывают с тем, что она делала в отношении Украины.

«Но даже учитывая Крым (большая часть мирового сообщества осудила аннексию, некоторые называют это оккупацией) и Донбасс – в мире на данный момент нет консенсуса, чтобы действия РФ приравнивались к международному терроризму. Так что мне кажется, шансы оставить российские банки без SWIFT - невелики. Этого не сделали во время острой фазы конфликта (2014-2016) и вряд ли пойдут на это сейчас, - считает Вадим Иосуб. – Кстати, несколько мелких российских банков, работающих в Крыму, де-факто отключены от SWIFT. Именно по этой причине крупные российские банки там не работают… Споры по поводу того, выполняются или нет Минские договоренности идут постоянно. Россия и Украина кивают друг на друга. И что с этим разнообразием мнений делать тому же Обществу всемирных межбанковских финансовых каналов связи (от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - SWIFT)? Так что вряд ли мнение Кравчука станет достаточным основанием для подобных радикальных действий».

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев считает, что следует вести речь о санкциях против российского ВПК, об отключении россиян SWIFT, о других реально болезненных для агрессора вещах.

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Все по теме:

Россия, Беларусь, Санкции, SWIFT, Вадим Иосуб.

Автор:

Телеграф
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