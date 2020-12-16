Байден может вернуть Йованович послом США в Украине, - журналист

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев прокомментировал «Телеграфу» совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, которое установило имена и звания сотрудников ФСБ, отравивших российского оппозиционера Алексея Навального «Новичком». По мнению Айдера Муждабаева, Россию давно следует признать государством-террористом. Но первую скрипку здесь должна играть Украина.

«Ситуация с попыткой отравления Навального - это Рубикон для Запада в целом. И для тех его мягоньких стран, в частности, которые терпят Путина, ищут в его глазах совесть, тягу к миру, - подчеркивает Айдер Муждабаев. - Благодаря современным технологиям отследить можно всё. Такие преступления нельзя сделать латентными».

Журналист обращает внимание, что расследованием занимались те же организации, которые расследовали гибель 17 июля 2014 года в небе над селом Грабово (Шахтерский район Донецкой области, подконтрольный боевикам созданной РФ квазиреспублики «ДНР») самолета Boeing-777 «Малазийских авиалиний», выполнявшего рейс MH17 (Амстердам - Куала-Лумпур). В результате той авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Совместная следственная группа (JIT), в которую вошли Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, доказала, что ЗРК «Бук», использованный для запуска ракеты, сбившей «Боинг», принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде (подразделение вооруженных сил РФ, дислоцирующееся в районе Курска). В Нидерландах сейчас идет суд по этому делу. А вот Малайзия, похоже, пошла на сделку с Кремлем.

«Похоже, Малайзия обменяла жизни своих граждан на пальмовое масло, которое у нее скупает Россия. Посмотрим, как поведет себя дальше Европа, которая не может не понимать, что именно путинская Россия сбила тот самолет, оккупировала часть Донбасса, пыталась отравить Навального, а до этого Скрипалей. Посмотрим, как поведут себя теперь США. При Трампе в Белом доме и бестолковых лидерах Европы в ряде ее стран, России многое сходило с рук. Когда голландская фирма лезет что-то стоить в Крым, когда немецкий Siemens при помощи махинаций поставляет туда турбины – это предательство и погибших людей (в том числе с рейса MH17), и демократических ценностей. Только государство-террорист могло сотворить то, что творила и творит Россия. И именно так ее пора назвать всем цивилизованным странам на официальном уровне», – уверен журналист.

Айдер Муждабаев считает, что речь должна идти о санкциях против российского ВПК, об отключении россиян от международной платежной системы SWIFT, о других реально болезненных для агрессора вещах.

«И Украина тут должна быть на первых ролях. А не терпеть пророссийские каналы, как происходит у нас сейчас. Украина должна быть ледоколом в деле давления на Россию, - подчеркивает журналист. – Именно мы должны были уже давно объявить РФ государством-террористом. Потому что мы больше всего потеряли из-за ее агрессии – и в человеческих жизнях, и в территории. Давно следует прекратить с государством-террористом дипломатические отношения. Мы должны идти впереди, показывать тому же Западу, насколько заряжены на то, чтобы наказать агрессора. Только так можно победить… Уверен, США после ухода Трампа и прихода Байдена это оценят. Слава богу, что Америка вновь появилась на карте мира. Кстати, насколько мне известно, сейчас как один из вариантов рассматривается возвращение Мари Йованович послом США в Украину. Да-да, той самой Йованович, которая была выгнана Трампом. Если это так, то это будет сильный ход».

Отметим, Байден поднимал вопрос войны Украины с Россией в недавних разговорах с европейскими лидерами.

Автор: Андрей Питонов